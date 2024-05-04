هل كثرة التثاؤب علامة على الحسد؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من الأشخاص يربطون كثرة التثاؤب بالحسد، دون معرفة حقيقة ذلك؟

وبحسب ما ذكره الدكتور محمد عبد السميع، في بث مباشر بالصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية على الفيسبوك، لا يوجد ما يثبت أن التثاؤب علامة على الحسد، مضيفا أن كتب العلم لم تتطرق لهذه النقطة.

وأكد عبد السميع أن ربط التثاؤب بالجسد هو اعتقاد متوارث، مؤكدا: الله أعلم إذا كانت هذه المعلومة صحيحة أم لا

ومن الجانب الصحي، إلى ماذا يشير التثاؤب على الصحة، وفقًا لما ذكره موقع sleep foundation.

لقد حدد العلماء عددًا من الأسباب المحتملة للتثاؤب:

الرغبة في النوم

عادة ما يتثاءب الشخص عند الشعور بالنعاس، يحدث التثاؤب بعد الاستيقاظ وقبل النوم، حيث يعتبر جزء من عملية البقاء مستيقظًا في الجسم، و يساعد التمدد الذي تقوم به عند التثاؤب أيضًا على منعك من النوم.

الملل

عند البقاء في أماكن هادئة، قد يكون ذلك محفز للتثاؤب، نظرًا لعدم القيام بأمر نشط، وبالتالي يشير إلى الشعور بالملل والتعب.

تنظيم درجة حرارة الدماغ

قد يساعد التثاؤب في تحسين درجة حرارة الدماغ، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، كانت درجات حرارة دماغ الفئران والببغاوات أكثر برودة بعد التثاؤب.

ووجدت إحدى الدراسات البشرية الصغيرة أن الأشخاص يتثاءبون بشكل أكبر و ملحوظ في الصيف أكثر من الفصول الاخرى.

ضغط الأذن

التعرض لضغط غير مريح في الأذن، يزيد من الشعور بالتثا ؤب كرد طبيعي من الجسم لأنه يخفف من الضغط في الأذن.

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