5 علامات تكشف نقص الكالسيوم في الجسم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نقص الكالسيوم مشكلة صحية يمكن أن تؤثر على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك العظام والعضلات والقلب والأعصاب.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن علامات نقص الكالسيوم في الجسم تتمثل في:

هشاشة العظام

يمكن أن تتطور أعراض نقص الكالسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.

تقلص العضلات

عندما تنخفض مستويات الكالسيوم، قد تنقبض العضلات بشكل لا إرادى، ما يؤدى إلى حدوث تشنجات في الساقين والقدمين واليدين.

الشعور بالتعب

انخفاض مستويات الكالسيوم قد يسبب ضعف العضلات والشعور بالتعب والخمول.

مشكلات الأسنان

يمكن أن يؤدي نقص مستويات الكالسيوم إلى إضعاف المينا، ما يزيد من خطر مشاكل الأسنان مثل التسوس والحساسية.

عدم انتظام ضربات القلب

الكالسيوم ينظم النبضات الكهربائية التي تتحكم في ضربات القلب، وعند انخفاض مستوياته يحدث عدم انتظام لضربات القلب.

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