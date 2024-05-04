احذر من الأعراض المبكرة لـ سرطان المرىء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان المريء ثامن أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن ينتشر سريعا في الجسم إذا ما لم يتم اكتشافه مبكرا.

ويحدث سرطان المريء النادر عندما تبدأ الخلايا في المريء في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدي إلى تكوين الورم، بحسب OnlyMyHealth.

الأعراض المبكرة لـ سرطان المرىء

حرقة المعدة المزمنة

صعوبة في البلع

فقدان الوزن غير المقصود

السعال المستمر

بحة في الصوت

أعراض أخرى

يمكن أن يعاني الأفراد في مرحلة متأخرة من:

القيء

ألم في العظام

سعال دموي.

عوامل الخطر

العمر

استخدام التبغ

مرض الارتجاع المعدي المريئي

نصائح للوقاية

الإقلاع عن التدخين

تناول نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

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