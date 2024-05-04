الامارات | مفاجأة مذهلة مع راكب في المطار.. يخبئ ثعبانين داخل سرواله!

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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مذهلة مع راكب في المطار.. يخبئ ثعبانين داخل سرواله! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر أفراد أمن المطار في ميامي على مفاجأة مذهلة الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد الركاب.
ووفقاً لمنشور على «إكس» صادر عن إدارة أمن النقل، عثر أفراد الأمن في مطار ميامي الدولي على حقيبة صغيرة بها ثعبانان مخبأة في سروال أحد الركاب في 26 أبريل الماضي عند نقطة تفتيش.
وتضمن المنشور صورة لثعبانين صغيرين عثر عليهما فيما يبدو أنها حقيبة نظارات شمسية.
وقالت إدارة أمن المواصلات إن الثعبانين تم تسليمهما إلى لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا.
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