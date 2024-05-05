توقعات مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام سموحة في السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وستنقل مباراة الزمالك وسموحة في السابعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد،

الدفاع: إبراهيما نداي وحسام عبدالمجيد وياسر حمد وسيد نيمار

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وناصر ماهر.

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي، توقعاته بالنسبة إلى نتيجة اللقاء، وكذا موقف بعض اللاعبين، في تصريح لـ الخليج 365، كالتالي:

محمد عواد (برج السرطان - 6 يوليو)

يتمتع بتركيز عالي وإعطاء دفعة قوية وقدرة على توجيه الدفاع بشكل جيد.

كونه مواليد برج السرطان، يمكن أن يكون لديه استجابة حساسة للتغيرات في الملعب ويمكن أن يظهر قوة نفسية واضحة في الظروف الصعبة.

سيد نيمار (برج الجدي - 12 يناير)

قد يظهر نيمار القدرة على القيادة والتنظيم بفضل، يمكن أن يكون متحمسًا لتحقيق النجاح والاستمرار في العمل الجاد على أرض الملعب.

أحمد حمدى (برج الدلو - 10 فبراير)

يتمتع حمدي بإبداع وابتكار في الهجوم، برج الدلو يمكن أن يجعله لاعبًا مبتكرًا ومتفردًا في أسلوب لعبه، ما يمنحه القدرة على إحداث فارق في المباريات.

سيف الجزيري (برج الحوت - 12 فبراير)

يتمتع الجزيري بحساسية عالية وقدرة على فهم حركة اللعب وتحركات الخصم، قد يكون لديه ذاكرة دقيقة للتفاصيل والمواقف على أرض الملعب، ما يساعده على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.

الأداء المتوقع لفريق الزمالك

من المتوقع أن يلعب بتشكيلة قوية من اللاعبين وأسلوب لعب متوازن يجمع بين الدفاع والهجوم، ولكن يغلب على بعض لاعبيه أخطاء وأداء سئ يستغله فريق سموحة.

الأداء المتوقع من فريق سموحة

قد يسعى سموحة إلى تقديم أداء جيد في هذه المباراة والسعي إلى الحصول على نتيجة إيجابية ولكن نتيجة لأخطاء من لاعبي فريق الزمالك يغلب على سموحة الرغبة في حصد نقاط المبارة.

النتيجة المتوقعة-

فوز فريق سموحة.

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