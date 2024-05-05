الامارات | الشرطة تحاول حل اللغز.. من خبأ كل هذه الدولارات في الحمّامات العامة بماريسفيل؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحاول الشرطة الأميركية حل لغز في منطقة ماريسفيل، بعد العثور على عشرات الآلاف من الدولارات في حمّامات عامة في جميع أنحاء المدينة.

وأوردت محطة WCMH أنه عثر على الأموال في اثنين من الحمامات التي يمكن الوصول إليها بشكل عام، وفقاً لقسم شرطة ماريسفيل، إذ أكد النقيب نيت ساكس أنه تم العثور بالفعل على أكثر من 20 ألف دولار في حمامات بمسرح أفالون في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد أيام فقط عثر على أكثر من 10 آلاف دولار في حمامات مطعم كنتاكي فرايد تشيكن في شارع ديلاوير.

وأضاف أن المال «كان مخبأ بطريقة يتوجب عليك أن تعرف أين تبحث للعثور عليه. لم يكن الأمر كما لو أنك ستجدها خلف سلة المهملات أو أي شيء من هذا القبيل. لقد كانت مخفية».

وعثر موظفون في المؤسستين على الأموال، وفقاً لساكس الذي أبدى دهشته من القصة التي حصلت مرتين في أسبوع واحد في مدينة ماريسفيل (كاليفورنيا).

وخلال حياته المهنية التي استمرت 18 عاماً، أشار ساكس إلى أن العثور على هذا القدر من المال في الأماكن العامة هو الأول من نوعه بالنسبة له.

ويحاول المحققون معرفة من أين جاءت الأموال ومن الذي وضعها في الحمامات وما السبب؟

وطالب النقيب الأميركي في ضوء ما جرى السكان إلى الإبلاغ عن أي مبالغ نقدية كبيرة يجدونها. وتابع «إذا وجد أي شخص المزيد، فيجب عليه الاتصال بالشرطة»، داعياً الناس ألا تبدأ بالتجوال في جميع أنحاء المدينة بحثاً عن المال.