الامارات | «غوغل بودكاستس» يقترب من «النهاية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية (غوغل) مستخدمي تطبيق المدونات الصوتية «غوغل بودكاستس» باعتزامها وقف تشغيل التطبيق بحلول 23 يونيو المقبل، وأن أمامهم فرصة حتى هذا الوقت لتصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل وقف التشغيل.

ويعد «غوغل بودكاستس» أحد أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم، وتم تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد». وفي أواخر العام الماضي، أعلنت «غوغل» اعتزامها حذف التطبيق خلال 2024.

وقالت «غوغل» في رسالة جديدة إلى المستخدمين، في الشهر الماضي «بعد 23 يونيو لن يكون في مقدوركم مواصلة الاستماع إلى المدونات على تطبيق غوغل بودكاستس».

وتسمح «غوغل» لمستخدمي التطبيق حالياً بخيار نقل مدوناتهم الصوتية إلى منصة «يوتيوب ميوزيك» أو تنزيلها كملف بصيغة «أو.بي.إم.إل» من حساباتهم، ثم يستطيعون بعد ذلك تحميلها إلى أي تطبيق مدونات آخر.