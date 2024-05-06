الامارات | امشاجرة نسائية عنيفة بين كويتيات تجبر طائرة على هبوط اضطراري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 مايو 2024

عادت طائرة إلى وجهة إقلاعها، بعد مشاجرة نسائية في الجو بين مواطنات كويتيات تضمنت أعمال عنف، وأجبرت قائد الطائرة على العودة والهبوط الاضطراري بدلاً من مواصلة الرحلة.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكويتية في رحلة قادمة من تايلاند إلى الكويت، الجمعة الماضية، عندما اندلعت على متنها مشاجرة بين مواطنات تضمنت تعدياً على ضابط أمن الطائرة.

وقالت النيابة العامة في الكويت ، إن تلك المشاجرة دفعت قائد الطائرة للعودة إلى مطار بانكوك الدولي؛ حرصاً على سلامة وأمن الطائرة وركابها.

وأمرت النيابة العامة في الكويت بحجز المتورطات في المشاجرة؛ لاتهامهن بارتكاب أعمال عنف على متن الطائرة، ومقاومة اثنتين منهن ضابط حماية الطائرة، والتعدي عليه بالسب.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهمات وواجهتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وأمرت بإحالة اثنتين إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهما، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق. مشاجرة نسائية بين كويتيات تجبر طائرة على هبوط اضطراريمشاجرة نسائية بين كويتيات تجبر طائرة على هبوط اضطراري