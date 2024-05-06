الامارات | وفاة مذيع شهير حبّب الملايين في القراءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم (الاثنين) عن 89 عاماً في ضواحي باريس المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير برنار بيفو، الذي دفع الملايين إلى القراءة من خلال برنامجه «أبوستروف».

كذلك تولى الراحل الذي رسخت في أذهان المشاهدين صورته حاملاً كتاباً في يد ونظّارته في اليد الأخرى، تقديم برنامج «بويون دون كولتور».

واعتباراً من عام 1985، بدأ تنظيم بطولة «ديكو دور» للإملاء بالفرنسية التي سرعان ما أصبحت مسابقة دولية.

وانضم بيفو إلى أكاديمية غونكور عام 2004، وأصبح رئيساً لها عام 2014 وانسحب منها في نهاية 2019.

وتعود فكرة «أبوستروف» لدى بيفو الذي بلغ 89 عاماً أمس، إلى عام 1974، وعُرضت أولى حلقاته على شاشة التلفزيون العام في 10 يناير 1975.

وكان برنار بيفو المولود في مدينة ليون في وسط فرنسا الشرقي في الخامس من مايو 1935، معروفاً أيضاً بأنه من عشاق كرة القدم، لاسيما نادي سانت إتيان.