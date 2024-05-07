الامارات | جديد راين غوسلينغ يتصدر شباك التذاكر من اللحظة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم «ذي فال غاي»، من بطولة راين غوسلينغ، الذي حقق نجاحاً في المرحلة الأخيرة مع فيلم «باربي»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

والفيلم الذي تولى إخراجه ديفيد ليتش، مستوحى من مسلسل تلفزيوني في ثمانينات القرن الماضي، وتتشارك الممثلة البريطانية إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ.

وحقق الفيلم منذ طرحه، يوم الجمعة الماضي، عائدات بـ28.5 مليون دولار في دور السينما بالولايات المتحدة وكندا، وهو مبلغ صغير إلى حد ما، مقارنة بميزانيته البالغة 130 مليون دولار تقريباً، بحسب محللين.

وحلّ ثانياً فيلم «ستار وورز: ذي فانتوم مينس» محققاً 8.1 ملايين دولار. وطُرح هذا العمل في صالات السينما بعد 25 عاماً من الفيلم الأصلي لجورج لوكاس.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «تشالنجرز» من بطولة النجمة الأميركية زندايا، مع عائدات بـ7.6 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب «تاروت» بـ6.5 ملايين دولار. ومع أن التعليقات بشأن هذا العمل كانت سلبية، تُعدّ إيراداته جيدة مقارنة بميزانيته البالغة ثمانية ملايين دولار.

وحلّ خامساً فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو إمباير» بـ6.5 ملايين دولار. ويتّحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير، لمواجهة خطر يهدّد وجودهما.