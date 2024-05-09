الامارات | إيزابيل أوبير رئيسة للجنة تحكيم في «البندقية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترأس الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، لجنة التحكيم التي ستختار الفائز بجائزة «الأسد الذهبي» المرموقة لأفضل فيلم في الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى السابع من سبتمبر المقبلين. وقالت النجمة الفرنسية (71 عاماً)، التي سبق أن نالت في المهرجان جائزتَي تمثيل: «بيني وبين مهرجان البندقية تاريخ طويل ورائع، وشرف لي أن أصبح مشاهدة مميزة فيه».

فيما أكد المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا، أن «استعداد أوبير الكبير للعودة إلى الساحة باستمرار، هو علامة على ذكائها الاستثنائي، فضلاً عن قدرتها على النظر إلى السينما على نحو يتجاوز الحدود الجغرافية والعقلية، ويجعلها رئيسة لجنة تحكيم مثالية». وفازت إيزابيل أوبير بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 1978 عن دورها في فيلم «فيوليت نوزيير»، للمخرج الفرنسي كلود شابرول الذي اعتاد الاستعانة بها في أفلامه.