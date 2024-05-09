الامارات | «أبل» تطلق أجهزة لوحية جديدة بشريحة للذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «أبل» النقاب، أول من أمس، عن أجهزة «آي باد» جديدة هي أحدث طرازات من هذه الأجهزة اللوحية تطرحها شركة التكنولوجيا العملاقة منذ نهاية عام 2022، وتتميز بشريحة أكثر فاعلية في المهمات التي تتطلب ذكاءً اصطناعياً.

وأشار نائب رئيس «أبل»، جون تيرنوس، في مقطع فيديو بُث عبر الإنترنت، إلى أن جهاز «آي باد برو» الجديد، الذي لا تتعدى سماكته خمسة ملم، «رفيع جداً». وبينما كانت الطرازات السابقة من أجهزة «أبل» اللوحية مجهزة بشرائح «إم 2»، جُهز «آي باد برو» الجديد بشريحة «إم 4» من تصميم «أبل».

وقال تيم ميليت، وهو نائب رئيس آخر في الشركة، إن الشريحة الجديدة تتمتع بفاعلية «إم 2» نفسها، ولكنها تستخدم نصف كمية الطاقة، لافتاً إلى الأداء الذي تتمتع به «إم 4» في إدارة المهام التي تتطلب ذكاءً اصطناعياً.

وينتظر محبو «أبل» أي إصدار أو ابتكار لها مرتبط بالذكاء الاصطناعي.