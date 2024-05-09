الامارات | أصالة تحسم الجدل بشأن خبر انفصالها عن فائق حسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مايو 2024

أثارت المطربة السورية، أصالة نصري، الجدل حول علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعدما حذفت مؤخراً كل الصور التي جمعتهما عبر حسابها على «إنستغرام»، من دون إلغاء متابعتها له.



وقال معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما فعلته أصالة هو تمهيد لإعلان انفصالها عن الشاعر الشهير، رغم أنه لم يحذف صورهما من حساباته.

وفي أول رد فعل منها لحسم الجدل، نشرت أصالة صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على «إنستغرام»، ووجّهت له رسالة رومانسية من خلالها.

وكتبت: «يا دنيتي يا حنون يا زوجي وأبي وحب عمري ونور حياتي.. الحمد لله على سلامتك.. الله يديمك عزي وسيدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك».

يذكر أن أصالة تحرص دوماً على إظهار حبها لزوجها فائق حسن منذ ارتباطهما، ففي كل ظهور إعلامي أو حفل غنائي تحضره، تؤكد امتنانها على وجوده في حياتها.