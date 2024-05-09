الامارات | إجازات مرضية تلغي 86 رحلة طيران في الهند و تسبّب بكارثة مهولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مايو 2024

قامت شركة الطيران المدني الهندية بإلغاء نحو 86 رحلة داخلية ودولية بسبب تقديم حوالي 300 من طواقم الطيران لـ "إجازة مرضية جماعية" في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء.

وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية الرسمية الهندية "أن دي تي في" بأن إلغاء الرحلات تسبب بكارثة مهولة لشركة طيران "إنديا إكسبريس"، خاصة أن المتغيّبين أغلقوا هواتفهم المحمولة.

وعبر العديد من الركاب عن استيائهم من هذه الإلغاءات المفاجئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أنهم تعرضوا لخسائر مالية ومعنوية جسيمة بسببها.

وردت الشركة على المسافرين مؤكدة تواصلها مع طواقمها ووعدت بتعويض المسافرين المتضررين أو تغيير تواريخ رحلاتهم مجاناً.

ويعود سبب الإضراب إلى اعتراض الموظفين على نقص المساواة في العمل بعد الاندماج مع مجموعة "تاتا" للطيران المدني.و آلية التوظيف الجديدة حيث عُرض على بعض الموظفين "المُدمجين" مناصب وظيفية أعلى مما يستحقون، بينما حصل موظفو "إنديا أكسبريس" على مناصب أدنى رغم تمتعم بمؤهلات عملية أعلى