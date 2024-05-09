عودة أيقونة التسعينيات بقوة.. حذاء الـ"كلوج" يتربع على عرش الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تُهيمن أحذية "الكلوج" هذا الموسم على عالم الموضة النسائية، وتعود بقوة من التسعينيات لتُضفي لمسة عصرية وأنيقة على مختلف الإطلالات.

نعل خشبي

وأوضحت مجلة “Instyle” أن "الكلوج" هو حذاء مفتوح ذو نعل خشبي سميك يمتاز بطابع كلاسيكي أنيق؛ حيث تألقت به النجمات العالميات "أودري هيبورن" و"تويجي" في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكلوج يأتي هذا الموسم بمقدمة مغلقة أو مفتوحة، في حين يكون مفتوحاً عند الكعب في كلا الحالتين، مشيرة إلى أنه يزدان في كل الأحوال بالبراشيم المعدنية المميزة له.

وأشارت “Instyle” إلى أن الكلوج يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه بفضل مظهره الطبيعي البسيط، حيث يمكن تنسيقه مع بنطال جينز أو بنطال كابري ذي القصة القصيرة، كما أنه يتناغم مع الشورت والفساتين الصيفية والتنانير.

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