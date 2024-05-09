سلالة جديدة من كورونا تثير الرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير حديثة أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا يُخشى أن يصعب إيقافها، مع زيادة مناعاتها ضد اللقاحات الحالية.

ووفق صحيفة ميرور، يطلق على تلك السلالة "FLiRT"، وتمثل نحو 25% من حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" أن هناك متحوّرا آخر، يُعرف باسم KP.1.1، يمثل 7.5% من الحالات الإيجابية في البلاد، مع مخاوف من انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وكشف متحدث باسم المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس.

وتتيح بعض التغييرات والطفرات للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاوما للعلاجات واللقاحات.

وقال الدكتور إريك توبول، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكريبس" للأبحاث، المطلع على السلالات الجديدة، أنها ستكون مسؤولة عن "زيادة كبيرة" في حالات المرض.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا دائم التطور، إلا أن الأعراض تظل كما هي إلى حد بعيد.

وتتمثل أعراض كوفيد:

ارتفاع درجة الحرارة.

ارتعاش.

السعال.

فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق وضيق التنفس.

بالإضافة إلى التهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف وفقدان الشهية والإسهال.