طريقة تحميص اللب السوري في المنزل.. «مش هتشتريه من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بين اللب والسوداني والمكسرات تختلف أشكال التسالي بالبيوت المصرية، إذ تحرص ربات المنازل على إعداد الأصناف المتنوعة من الـ«سناكس» لأفراد الأسرة في أثناء الجلوس أمام التليفزيون أو في الزيارات العائلية، ومن أبرز التسالي اللب السوري، لذا ترغب كثير من السيدات في تحميصه بالمنزل بدلًا من شرائه من المحلات.

طريقة تحميص اللب في المنزل

وهناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحميص اللب في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة وجاءت كالتالي:

في البداية نحضر كمية من بذور عباد الشمس الطازجة.

نترك البذور عدة أيام حتى تجف أو يمكن إحضار البذور جافة.

بعد ذلك، نضع بذور اللب على النار في وعاء مع مراعاة التقليب بشكل مستمر على أنّ تكون النار متوسطة في البداية.

نهدئ النار حتى لا تحترق البذور.

نرش القليل من الملح عليها خلال عملية تقليبها.

نخرج اللب بعد تحميصه ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

يمكن إضافة بعض النكهات خلال عمليّة التحميص.

فوائد اللب السوري

فوائد عديدة يحتوي عليها اللب السوري، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية في حديثه لـ«الوطن»، ومنها أنه يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة مثل النيكوتين والبيريدوكسين التي تنظف جدران الأوعية الدموية من الكوليسترول المتراكم عليها.

ومن ضمن الفوائد التي يحتوي عليها اللب، الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب مثل السكتة القلبية وتصلب الشرايين، وأمراض الأوعية الدموية، كما أنه يساعد في تنشيط الدماغ، بحسب موقع «مايو كلينيك».