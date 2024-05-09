مخاطر الاستحمام بالماء البارد قبل النزول في الحر.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يميل الكثيرون إلى الاستحمام بالماء البارد قبل النزول في الصباح خلال الطقس الحار، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

وذكرت صحيفة guardian البريطانية، تأثير الاستحمام بالماء البارد قبل الخروج في الطقس الحار.

يعمل الماء البارد على الحفاظ على حرارة الجسم من خلال انقباض الأوعية الدموية في الجلد، وينتج عن ذلك ارتفاع في ضغط الدم، وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

والتعرض لحرارة عالية بعد الاستحمام بالماء البارد يعيق تدفق الدم، ويحبس الحرارة التي تظهر في شكل احمرار الجلد.

ومن أجل ذلك يفضل قبل النزول في الطقس الحار، الاستحمام بالماء الفاتر لأنه يعزز من تدفق الدم، ويسهم في فقدان الحرارة.

نصائح للسيطرة على الحرارة في الصيف

1- المحافظة على الرطوبة من خلال تناول ما يكفي من الماء لتعويض السوائل التي يتخلص منها الجسم في صورة عرق.

2- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، للحماية من حروق الشمس ومنع خطر الإصابة بالالتهابات.

3- ارتداء قبعة ونظارات شمسية للحماية من الأشعة الحارقة.

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