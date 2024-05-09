سر طعم عصير البرتقال بالجزر في المحلات.. كيف تتخلص من المرارة؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عصير البرتقال بالجزر من العصائر المفضلة في درجات الحرارة المرتفعة لأنه يساعد على ترطيب الجسم، فالبعض يفضل تناوله في محلات العصائر، نظرا لمذاقه اللذيذ، ما يجعل الأمهات تبحث عن سر الطعم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير سر طعم عصير البرتقال بالجزر في المحلات وكيفية التخلص من مرارته.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير عصير البرتقال بالجزر على خطى الشيف عمر إسماعيل في برنلمجه الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة.

برتقال

جزر مسلوق

عسل

مياه

ثلج

خطوات التحضير

نقوم بإضافة المقادير في الخلاط وخفقها.

نوضع الخليط في كاسات التقديم.

طريقة أخرى لعمل عصير البرتقال بالجزر

2 لتر عصير برتقال

½ كيلو جزر مسلوق

كيلو سكر

½ كوب عصير ليمون

خطوات التحضير

نقوم بتقشير الجزر وغسله جيدا لإزالة أي أتربة به.

نضع الجزر في حلة على النار به ماء، وتركه حتى يسلق جيدا.

في حلة أخرى نضع عصير البرتقال علي النار.

نقوم بإضافة السكر وتقلبيه إلى أن يذوب السكر تماما.

نخلط الجزر المسلوق ليكون ناعما وضيفيه إلى عصير البرتقال

نترك عصير البرتقال علي نار متوسط بعد الغليان لمدة 45 إلى 60 دقيقة، ثم نضيف عصير الليمون وتقلبيه مع الخليط

بعد أن يبرد يتم حفظه في زجاجة نظيفة ومجففة تماما وأغلقيها بإحكام واحتفظي بها داخل الثلاجة.

التخلص من مرارة البرتقال بالجزر

يرجع سبب عدم مرارة عصير البرتقال بالجزر في المحلات إلى إضافة عسل النحل للخليط مع السكر، لأنه يساعد في التخلص من مرارة الطعم، وأيضا يمكن إضافة عصير ليمون لأنه يعمل على حفظ عصير البرتقال بالجزر لأطول فترة، وعند سلق الجزر من الضروري أن يتم التأكيد من نضجه كاملا.