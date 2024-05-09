احذر الشيفت المسائي.. العمل ليلا يصيبك بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العمل الليلي قد يؤثر على صحة الإنسان، حيث يعمل على تعطيل إيقاعات الجسم البيولوجية الطبيعية، وتتحكم النواة فوق التصالبية (SCN) وهي منطقة صغيرة من الدماغ تحت المهاد في إيقاعات الجسم البيولوجية الطبيعية، ما يؤثر على جودة النوم والاستيقاظ، وحرارة الجسم والعمليات الفسيولوجية الأخرى، وفقا لموقعي "healthline" و"webmd".

كما أن العاملين ليلا يعانون من نوم حركة العين السريعة والنعاس والتعب والأرق وانخفاض الكفاءة بسبب عدم توافق إيقاعات الساعة البيولوجية، بالإضافة إلى ذلك فهم أكثر عرضة لمشكلات الجهاز الهضمي والصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب أو الحوادث

التأثير على الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي العمل ليلا إلى مشكلات بالجهاز الهضمي وحرقة المعدة ومتلازمة القولون العصبي والقرحة، لأنهم غالبا ما يتناولون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات.

التأثير على الاضطرابات الأيضية

يرتبط العمل الليلي باحتمالية الإصابة بالسمنة وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والدهون الثلاثية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

التأثير على نظام القلب والأوعية الدموية والسرطان

يتعرض الأشخاص العاملون في ورديات العمل الليلية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض نقص تروية القلب وأنواع معينة من السرطان.

نصائح للحفاظ على صحتك أثناء العمل الليلي

تأكد من حصولك على قسط كاف من النوم في أيام الإجازة لتعويض النوم المفقود أثناء دوريات العمل الليلية.

حاول تقليل عدد النوبات الليلية.

حاول تحسين جودة نومك.

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