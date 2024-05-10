الامارات | هولندية ترسم بيديها وقدميها.. 10 لوحات في وقت واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بفرشاتين بين أصابع قدميها، وأخريين في يديها، وملامح تركيز شديد ترتسم على محيّاها، ترسم الفنانة الهولندية راغاسينا فان دام (31 عاماً)، 10 لوحات في وقت واحد في متحف مدينتها فلاردينغن، في خطوة انطلقت في الأساس من تحدّ بين أصدقاء.

من رائد فضاء إلى صورة بورتريه ذاتية مروراً بباندا يضع نظارات وسبعة أعمال أخرى.. لوحات 10 موضوعة رأساً على عقب على الأرض، على طاولة وعلى حاملين، ترى النور بفضل ضربات فرشاة الشابة ذات الشعر المجعد.

وقد بدأ الأمر على سبيل المزاح، من خلال تحدّ لمواجهة الملل، ولكنه بات أمراً جدياً.. إذ تبدي راغاسينا، وهو اسمها الفني، اهتماماً بأدق التفاصيل، وقد خططت لجميع أفعالها مسبقاً في رأسها.

وتوضح راغاسينا، التي تستخدم يدها اليسرى في الأصل: «أعمل لبعض الوقت على لوحة، ثم أعود للعمل على لوحة أخرى، لذلك أحوّل تركيزي باستمرار بين جميع اللوحات».