هذا ما يجدث لجسمك عند تناول 3 بيضات علي الريق.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تُفيد الجسم، وتناوله على الريق له فوائد مُتعددة، حسبما قال معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لـ"الخليج 365".

وأكد أن هناك فوائد عديدة لتناول 3 بيضات على الريق، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاحتياطات الواجب اتباعها.

يحسن وظائف الدماغ

البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي ضروري لوظائف الدماغ.

يعزز صحة القلب

يحتوي البيض على البروتين والدهون الصحية التي تُساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول المفيد.

يساعد على إنقاص الوزن

البيض غني بالبروتين الذي يُشعرك بالشبع لفترة أطول، مما قد يُساعد على إنقاص الوزن.

يحسن صحة العيون

يحتوي البيض على اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران غذائيان ضروريان لصحة العيون.

يقوي العظام

يحتوي البيض على فيتامين د والكالسيوم، وهما عنصران غذائيان ضروريان لصحة العظام.

فإن تناول 3 بيضات على الريق قد يُقدم بعض الفوائد الصحية

الشعور بالشبع

البيض غني بالبروتين، وهو عنصر غذائي يُساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وهذا قد يُساعدك على التحكم في شهيتك وفقدان الوزن.

تعزيز صحة العضلات

يُعدّ البروتين ضروريًا لبناء العضلات وإصلاحها.

وتناول 3 بيضات على الريق قد يُساعد على تعزيز صحة العضلات، خاصةً إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام.

تحسين وظائف الدماغ

يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي ضروري لعمل الدماغ بشكل جيد.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي البيض على فيتامين د، وهو فيتامين ضروري لتقوية جهاز المناعة.

الإفراط في تناول البيض قد يكون له آثار سلبية على الصحة، مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم.

يُنصح بتناول البيض باعتدال، أي 3-4 بيضات في الأسبوع.

يجب غسل البيض جيدًا قبل تناوله لمنع الإصابة بالتسمم الغذائي.

يُعدّ تناول 3 بيضات على الريق خيارًا صحيًا قد يُقدم بعض الفوائد الصحية.

إذا كنت تعاني من أي أمراض، مثل أمراض الكلى أو أمراض القلب، فقد يكون لتناول 3 بيضات على الريق تأثير سلبي على صحتك.

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