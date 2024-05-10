رجل يسمع صوت من داخل المرحاض ليكتشف أمر مرعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عثر رجل هندي يدعى شيتال كاسار على ثعبان في مقعد المرحاض الخاص به، وبدأت القصة عندما سمع صوت هسهسة داخل وعاء المرحاض.

شارك الرجل مقطع فيديو للحادث عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واعتقد "شيتال" أن هذا الصوت الغريب بسبب انسداد المياه أو مرور قمامة، ولكنه اكتشف أنه ثعبان، لذا اتصل على الفور بصائد ثعابين، وفقا لموقع "news18".

وأوضح صائد الثعابين أن الثعبان ليس ساما بطبيعته ويطلق عليه اسم "Dhaman Snake" أو "الجرذ الهندي"، ويبلغ ارتفاعه نحو 9 إلى 10 أقدام (نحو 3 متر)، ولديه خطوط سوداء تشبه الغرز على وجهه ويتحرك برشاقة شديدة، ويتغذى عادة على الفئران والضفادع.

ويظهر في الفيديو إخراج الثعبان ببطء من المرحاض وبمجرد ظهوره تفاجأ أفراد الأسرة بسبب حجمه وطوله.

وبعد ذلك أمسكه صائد الثعابين بين يديها وأخرجه من المنزل.