الامارات | فتاة تصارع ثعبانا اقتحم حفل زفاف شقيقتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2024

انقضّت شقيقة عروس من ولاية أريزونا الأمريكية بكل شجاعة على ثعبان كبير اقتحم حفل زفاف أختها.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "نيويورك بوست"، كانت إيريكا رودريجيز تستعد للاحتفال بزفاف شقيقتها عندما تسلل ثعبان السلالم إلى موقع الحفل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصة تيك توك، رودريجيز، وهي تلتقط الثعبان من ذيله، بينما وقف الضيوف في حالة ذهول.

وأمسكت إيريكا الثعبان بيدها، ووضعته بعيدًا عن الحفل في حديقة مجاورة، وحرصت بأن تمسك في يدها الأخرى فستانها حتى لا تتعثر به أثناء أداء مهمتها.

ونال المقطع المصور أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، إذ صرخ أحدهم قائلًا "هذه الفتاة لا تخشى شيئًا".

يذكر أن سكان ولاية أريزونا الأمريكية يشهدون ما بين 150 إلى 350 لدغة ثعبان سنويًا، خاصة في أيام الصيف، حيث تنتشر أنواع كثيرة من الأفاعي أبرزها أفعى الجرس ذات الظهر الماسي السامة، وأفعى الجرس ذات الذيل الأسود.