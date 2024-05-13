الامارات | معجزة.. طفل توقف قلبه 19 ساعة ثم عاد للحياة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2024

عاد قلب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، للحياة بعدما توقف لنحو 19 ساعة، في مستشفى ولاية كولورادو الأميركية للأطفال، فيما استعدت عائلته لتوديعه.

وفي التفاصيل، كان الصغير قد أصيب بالحمى في 8 ابريل الفائت، حيث اعتقدت والدته أنها نزلة برد وستنتهي بعد أيام قليلة.

لكن في اليوم التالي، ساءت حالته، وأصبحت يداه وقدماه باردة، وتحول فمه إلى اللون الأزرق، وظهرت هالات سوداء حول عينيه وبات غير قادر على التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى فوراً.

فيما أخبر الأطباء عائلته أنه تعرض لسكتة قلبية وتوقف نبضه رغم محاولات إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكن دون جدوى، ليتم وضعه على أجهزة دعم الحياة.

وقال والداه إنه عندما توقف قلبه، أخبروهما الأطباء أنها "مجرد مسألة وقت قبل أن يتوقف جهاز دعم الحياة عن العمل"، لكن بعد 19 ساعة عاد قلب الطفل للنبض مجددا، وسط ذهول الأطباء حيث لا تفسير علميا لهذه الحادثة.

فيما اعتبر والداه أن "الله كان وراء هذا الأمر"، وفق تصريح لشبكة "NBC" الأميركية