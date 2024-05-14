أطعمة تسبب الشيخوخة المبكرة.. توقف عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت الطبيبة الروسية جالينا فولكوفا أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة، والتي تشمل الأطعمة المصنعة والغنية بالمواد الحافظة والنكهات الصناعية، يُسرع شيخوخة الجسم.

كما حذرت من مخاطر الإفراط في تناول السكر، مشيرة إلى تأثيره السلبي على صحة الخلايا وتسريع شيخوختها، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وذكرت عدة نصائح للحفاظ على شباب الجسم، وتشمل:

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية من بروتينات ودهون وكربوهيدرات.

شرب كمية كافية من الماء.

تناول الفواكه والخضروات بكمية لا تقل عن 400-500 جرام يومياً.

ممارسة الرياضة بانتظام، لتحسين وظائف الجسم وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

الحصول على قسط كاف من النوم.

التحكم في التوتر، لأنه يؤدي التوتر إلى إطلاق هرمونات تُسرع شيخوخة الجسم.

الإقلاع عن التدخين.

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