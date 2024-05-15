الامارات | ورثة مارادونا يريدون وقف مزاد على كُرته الذهبية «المسروقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، رفع دعوى قضائية في محاولة لوقف مزاد على الكرة الذهبية التي حصل عليها بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم 1986، بحسب ما ذكر محاميهم لـ«أسوشيتدبرس».

وفُقدت الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في البطولة، قبل عقود في ظروف غامضة، لكنها عادت للظهور، أخيراً، إذ أعلنت دار المزادات «أغوتيس» الأسبوع الماضي طرحها في مزاد بباريس الشهر المقبل.

ويؤكد ورثة مارادونا أن الكرة الذهبية سُرقت، ويزعمون أن المالك الحالي لا يحق له بيعها.

لكن دار «أغوتيس» أكدت أن الكرة عادت للظهور مرة أخرى عام 2016 ضمن قطع أخرى تم الحصول عليها من مجموعة خاصة في مزاد بباريس، مضيفة «من الشائعات أن مارادونا خسر الكرة خلال لعبة بوكر أو تم بيعها لسداد الديون».

وأشار آخرون إلى أن مارادونا أودعها خزانة بأحد البنوك في نابولي، وسرقها رجال عصابات عام 1989. ويميل ورثة مارادونا إلى الرأي الأخير.