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المستحضرات المحتوبة على هذه النبتة تحارب الاكتئاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال الدكتور جيرنوت لانجس إن المستحضرات المحتوية على نبتة "سانت جون" تعد مضاداً طبيعيا للاكتئاب، حيث تساعد هذه المستحضرات، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، على تحسين المزاج، كما أنها تسهم في علاج اضطرابات القلق والتوتر واضطرابات النوم.

وأوضح المدير الطبي لعيادة الجمال بمدينة باد برامشتيت بألمانيا أن نبتة "سانت جون" تحتوي على مواد فعالة مثل "هايبريسين" و"هايبرفورين"، والتي تؤثر بالإيجاب على الناقلات العصبية في الدماغ مثل "السيروتونين" و"الدوبامين" و"النورإبينفرين"، والتي تتمثل مهمتها في تنظيم المزاج والعواطف.

الحساسية للضوء

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور لانغس إلى أن نبتة "سانت جون" تُزيد من حساسية البشرة للضوء، ومن ثم فهي ترفع خطر الإصابة بحروق شمسية، كما أنها قد تؤدي إلى استجابات جلدية مثل الحكة والألم والحرقان.

ولتجنب ذلك، يتعين على من يتناول المستحضرات المحتوية على النبتة، لتحسين المزاج تطبيق كريم واق من الشمس ذي عامل حماية عال لا يقل عن 50 قبل التعرض لأشعة الشمس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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