ما مخاطر انخفاض مستوى التستوستيرون على القلب؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ويسترن بـ أستراليا أن المستويات المنخفضة جدا من هرمون التستوستيرون ترتبط باحتمالية الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونظر الباحثون في 11 دراسة شملت 24 ألف شخص، لمعرفة ارتباط الهرمونات الجنسية بالوفيات وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال المسنين، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون لديهم مخاطر أعلى للوفاة.

ولاحظ الباحثون أن المستويات المنخفضة جداً من الهرمون ترتبط بالوفيات بأمراض القلب.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن انخفاض هرمون التستوستيرون يرتبط أيضاً بفقدان كثافة العظام، وفقدان كتلة العضلات، وزيادة الوزن، وتقلب المزاج، والتعب، والاكتئاب.

وقد يؤدي أيضاً إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن للرجال تعزيز هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي عن طريق فقدان الدهون في البطن، والنوم لمدة 6 ساعات على الأقل كل ليلة، وتجنب الأطعمة المصنعة.

كذلك ممارسة ما لا يقل عن 30 إلى 45 دقيقة من التمارين الرياضية 3 مرات على الأقل في الأسبوع.