لتقديم المساعدة الطبية.. أدوية مهمة في كل منزل

محمد اسماعيل - القاهرة - من المهم مراجعة محتويات صيدلية المنزل بشكل دوري للتأكد من وجود أدوية ضرورية لتقديم المساعدة الطبية الأولية للشخص عند الحاجة.

ووفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، تحتاج مجموعة الأدوية الموجودة في صيدلية المنزل إلى استبدالها بصورة دورية، أي لا ينصح بتخزين الأدوية، خاصة إذا كانت منتهية الصلاحية، بحسب فيستي. رو.

وعموما هناك أدوية معينة يجب أن تكون موجودة في صيدلية كل منزل:

- أدوية خافضة للحرارة (باراسيتامول، إيبوبروفين) هذه الأدوية تخفض الحرارة وتخفف الألم.

- الأسبيرين، يفيد الأسبيرين للإسعافات الأولية في حالات النوبات القلبية المشتبه بها ويمنع تكوين جلطات الدم.

- أدوية مضادة للإسهال. لعلاج العدوى المعوية الفيروسية أو البكتيرية.

- أدوية مطهرة لتنظيف ومعالجة الجروح.

ويقول: "يجب أن تحتوي الصيدلية على الأدوية الأساسية فقط. ولا حاجة لتخزين الأدوية إذا كان الشخص يعيش في المدينة