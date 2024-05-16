5 طرق بسيطة لتحسين صحة الأمعاء.. هل تعرفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من جهاز المناعة لديك وحتى الدماغ، يمكن أن يساعد وجود أمعاء صحية في مكافحة الأمراض، والتخلص من السموم، وحتى تحسين مزاجك.

وتعمل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات - التي يطلق عليها مجتمعة الميكروبيوم - جميعها معًا للحفاظ على صحتنا، ولدى كل واحد منا أكثر من 100 تريليون في أجسادنا، وإذا أصبحت هذه العناصر غير متوازنة، فإن ذلك يؤثر على صحتنا، بحسب ONLYMYHEALTH.

تعيش معظم هذه الكائنات في الأمعاء، وبما أن الأبحاث على مر السنين ربطت هذه الكائنات بجهاز المناعة والالتهابات ومعظم الأمراض - وحتى عواطفنا وإدماننا وصحتنا العقلية، فمن المهم أن نصبح أكثر وعيا بتأثير صحة الأمعاء على أجسامنا.

5 خطوات بسيطة لتعزيز صحة أمعائك

تناول نظام غذائي مغذ ومتنوع

الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف والملونة سيضمن تزويد بكتيريا الأمعاء بالغذاء الذي تحتاجه.

مجموعة متنوعة من الفاصوليا والموز والكراث والتوت والكينوا والعدس من بين العناصر الغذائية الموصى بها بشدة لتضمين المزيد منها في نظامك الغذائي.

ستساعد الألياف على الهضم بشكل عام، ما يساعد على منع الإمساك وغيره من مشاكل الجهاز الهضمي.

تناول الأطعمة المخمرة التي تحتوي على البكتيريا المفيدة

زيادة استهلاك الأطعمة المخمرة، تساعد على استعادة توازن البكتيريا الصديقة في الأمعاء.

الأطعمة المخمرة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي هي مخلل الكرنب، والكفير، والكيمتشي، والكومبوتشا، واللبن الزبادي.

قم بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالبوليفينول في نظامك الغذائي

البوليفينول عبارة عن مركبات نباتية لها العديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تقليل الالتهاب إلى زيادة البكتيريا الجيدة في الميكروبيوم.

يمكن العثور على مادة البوليفينول في الشوكولاتة الداكنة، الشاي الاخضر، التوت الأزرق، واللوز.

زيادة نشاطك البدني

ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني ليست مفيدة للصحة العامة فحسب، بل ثبت أيضًا أنها تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

وجدت إحدى الدراسات أن التمارين الرياضية تعزز نمو بكتيريا تسمى الزبدات.

يمكن أن تساعد الزبدات في إصلاح بطانة الأمعاء وتقليل الالتهاب، ما قد يمنع أمراضًا مثل مرض التهاب الأمعاء ومقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري.

تناول البروبيوتيك

من المهم الحصول على البروبيوتيك المناسب.

ثبت أن البروبيوتيك يعمل على تحسين ميكروبيوم الأمعاء بعدة طرق، بما في ذلك ملء الأمعاء بالبكتيريا المفيدة، ما يساعد على زيادة سلالات البكتيريا المفيدة، وتقوية بطانة الأمعاء، والحماية من مسببات الأمراض غير المرغوب فيها، والمساعدة في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

إن أفضل مكملات بروبيوتيك يمكن تناولها هي أن تحتوي على مزيج من البريبايوتك المثبتة سريريًا، وسلالات البكتيريا المفيدة التي تساعد على تحسين تنوع الأمعاء وصحة الميكروبيوم بشكل عام.

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