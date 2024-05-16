إصابة نجمة أراب أيدول بمرض خبيث.. ما أعراضه وأسبابه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أعلنت المطربة العراقية برواس حسين، نجمة أراب أيدول إصابتها بمرض خبيث، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس".

وكتبت برواس: "إني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتبه لنا، نعم إني أحارب مرض الخبيث سرطان الأمعاء، حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي".

وانهالت رسائل الدعم والتعاطف مع محبي برواس على منصات مواقع التواصل متمنين لها الشفاء العاجل.

وذكر موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة، أبرز المعلومات عن مرض سرطان الأمعاء الذي أصاب المطربة العراقية برواس.

وسرطان الأمعاء الدقيقة هو نوع من السرطان ينمو في البداية في الأمعاء الدقيقة، وهي عبارة عن أنبوب طويل يحمل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة.

وتختلف أنواع سرطان الأمعاء فتنقسم إلى ما يلي:

ورم المستقيمات.

الأورام السرطاوية.

ورم اللحمة المعدية المعوية.

أعراض سرطان الأمعاء

تشمل أعراض سرطان الأمعاء بعض العلامات مثل ألم المعدة، والغثيان، والقيء، ووجود دم في البراز، والشعور بالتعب والضعف الشديد، والإسهال المائي، وابيضاض العين.

أسباب سرطان الأمعاء

حتى الآن لم يتم التوصل لأسباب واضحة بما فيه الكفاية، ولكن هناك شيئا يحدث للخلايا الموجودة في الأمعاء الدقيقة ويحولها إلى خلايا سرطانية، عن طريق تغيرات في الحمض النووي لهذه الخلايا.

طرق الوقاية من سرطان الأمعاء

- تناول الخضروات الورقية الداكنة.

- تناول الحبوب الكاملة.

- غسل الخضروات جيدا.

- تناول الفاكهة التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

- تناول الأطعمة التي تقوي المناعة وتحارب الأمراض، بالإضافة للأطعمة الغنية بالأوميجا 3.

- الإقلاع عن التدخين.

- الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكحول.

- ممارسة الرياضة.

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