سائح برازيلي منبهر من تصرف السعوديين.. هذا ما حدث معه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى سائح برازيلي انبهاره بتصرف مواطنين من المملكة العربية السعودية معه خلال زيارته المدينة المنورة.

وأكد الرحالة، الذي جاب أرجاء العالم في رحلاته، أنه لم يجد مثل هذه الحفاوة في الاستقبال من قبل، مشيدا بكرم السعوديين وترحيبهم بالضيوف، وذلك خلال لقاء أجرته معه قناة الإخبارية السعودية.

كما أبدى الرحالة دهشته من تلقيه دعوات شخصية لتناول الطعام مع المرشدين السياحيين، مؤكدا أن هذا الأمر لم يسبق له تجربته في أي مكان آخر.

وقال خلال اللقاء: "تعاملت مع مرشدين سياحيين من أنحاء العالم لكن لم يسبق لأحدهم أن دعاني لتناول الطعام على حسابه الخاص".

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