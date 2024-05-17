علامة على اللسان تشير لارتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يمكن أن تكون البقع البيضاء على اللسان علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهي حالة تعرف باسم لسان الكوليسترول، حسبما ذكر سعيد شلبي استشاري الباطنة والكبد.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن هذه الحالة تحدث عندما تتراكم رواسب الكوليسترول في الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة على سطح اللسان، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء أو صفراء أو رمادية.

أعراض أخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول

آلام الصدر

ضيق في التنفس

الدوخة

التعب

خدر أو ضعف في الساقين أو الذراعين

إذا كنت قلقًا بشأن ارتفاع الكوليسترول في الدم، من المهم التحدث إلى الطبيب المختص، ويمكنهم إجراء اختبارات الدم لقياس مستويات الكوليسترول لديك وتحديد إذا كنت في خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم بالأدوية والتغييرات في نمط الحياة كالآتي:

اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول

ممارسة الرياضة بانتظام

الإقلاع عن التدخين

إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

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