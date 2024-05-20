الامارات | حمدان وأحمد بن محمد يحضران أفراح عائلة المروشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه قاضي بن سعيد المروشد، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سعيد بن عبيد المروشد.

وهنأ سموّهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.