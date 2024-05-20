الامارات | نظارة شمسية ذكية جديدة من هواوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة هواوي عن النظارة الشمسية Eyewear 2 الذكية الجديدة، التي يمكنها الاقتران بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية أو الاستماع للموسيقى بفضل الميكروفونات والسماعة المدمجة دون الحاجة إلى ارتداء سماعة رأس.

وأوضحت الشركة الصينية أن خاصية Reverse Soundfield تتيح عدم سماع الأشخاص الموجودين في النطاق القريب للموسيقى المشغلة بصوت عال، في حين تنصح «هواوي» بارتداء سماعة رأس عند إجراء المكالمات الهاتفية ذات المحتوى الحساس لحماية الخصوصية.

وتشتمل أذرع النظارة الذكية على أسطح حساسة للمس من أجل التحكم في الهاتف الذكي المقترن، على سبيل المثال التحكم في شدة الصوت أو تشغيل الموسيقى.

كما جهزت النظارة الشمسية الذكية الجديدة بمستشعر لوضعية الجسم، والذي يحذر المستخدم إذا اتخذ جسمه وضعية غير صحية.

وتكفي شحنة البطارية لسماع الموسيقى لمدة 11 ساعة أو لإجراء المكالمات الهاتفية لمدة تسع ساعات. ويتم الشحن بواسطة كابل شحن يركب مغناطيسياً على ذراع النظارة.

وتشتمل النظارة الشمسية الذكية الجديدة على عدسات معتمة مزودة بفلتر للأشعة فوق البنفسجية.