الامارات | تحذير هام من "طريقة مثيرة للجدل" لفقدان الوزن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبراء التغذية من طريقة شاع انتشارها، يتبعها عدد كبير من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتخلص من الوزن الزائد.

وتتضمن الطريقة شرب نوع من الزيوت النباتية "لتنظيف" الجسم وفقدان الوزن، وهو زيت الخروع المستخدم على نطاق واسع للتدليك والعناية بالبشرة.

وشاركت احدى الناشطتات عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمختصة بنشر نصائح عن صحة البشرة على "تيك توك"، تجربتها مع متابعيها حيث قالت: "استعد لأكبر عملية تطهير. ستذهب إلى الحمام طوال اليوم، لكنك ستشعر بوزن أخف. أتناول زيت الخروع عن طريق الفم كل بضعة أشهر"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأضافت: "زيت الخروع رائع بشكل عام لصحتك وبشرتك. لذلك، أنا أحب زيت الخروع حقا وأعتقد أنه يجب على الجميع تجربته".

وحقق المنشور موجة من التعليقات المتضاربة، حيث لم يكن العديد من المستخدمين متأكدين مما إذا كان زيت الخروع آمنا للشرب حقا.

وبهذا الصدد، أكدت خبيرة التغذية جي كيو جوردان، إن تناول زيت الخروع لفقدان الوزن هو "بدعة أكثر من كونه حقيقة".

وأضافت: "على الرغم من أنه قد يسبب فقدانا مؤقتا للوزن بسبب آثاره الملينة، إلا أنه لا يساهم في فقدان الدهون بشكل مستدام. إن فقدان الوزن الحقيقي والمستدام يأتي من التغذية المتوازنة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والعادات الصحية".

ويتكون زيت الخروع في الغالب من حمض الريسينوليك الذي له تأثير قوي على الأمعاء، حتى في الجرعات الصغيرة. وهذا يساعد بشكل خاص أولئك الذين يعانون من الإمساك، حيث أن الأحماض تحفز تقلصات العضلات التي تساعد على تحريك البراز عبر الجهاز الهضمي.

وأوضحت جوردان: "فقدان الوزن عادة ما يكون بسبب فقدان الماء وليس انخفاض الدهون في الجسم. يمكن أن يؤدي شرب زيت الخروع إلى بعض الآثار الجانبية غير السارة: التشنجات والإسهال والغثيان والجفاف".