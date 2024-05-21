طرق طبيعية للتخلص من غازات البطن دون أدوية.. ما أسبابها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتباس الغازات في البطن من الأمور المُزعجة والمحرجة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، لكن هناك بعض الطرق الطبيعية والفعالة التي تساعد على علاج احتباس الغازات دون الحاجة إلى تناول الأدوية، وفقا لموقعي "mayoclinic" و"health".

أعراض احتباس الغازات

التجشؤ.

الألم والتقلّصات في البطن.

الشعور بالامتلاء أو الضغط على البطن.

انتفاخ البطن.

أسباب تكون غازات البطن

1. تحدث غازات البطن بسبب ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب بسرعة.

2. عندما لا تُهضم الأطعمة بشكل كامل في الأمعاء الدقيقة، تنتقل إلى الأمعاء الغليظة، حيث تقوم البكتيريا الموجودة هناك بتحليلها وتكوين الغازات.

طرق علاج غازات البطن

التقليل من الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف الغذائية عنصر ضروري لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن بعض الأطعمة الغنية بالألياف تسبب تراكم الغازات في البطن، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، وتشمل البقوليات، والبصل، والبروكلي، والكرنب، والقرنبيط.

ممارسة التمارين الرياضية

تساعد الحركة على تحفيز حركة الأمعاء، ما يسهل عملية هضم الطعام والتخلص من الغازات.

الابتعاد عن منتجات الألبان

يعاني البعض من انتفاخ البطن والغازات بعد تناول منتجات الألبان، وذلك بسبب عدم قدرتهم على هضم اللاكتوز بشكل سليم.

وفي هذه الحالة، تجنب منتجات الألبان أفضل علاج للتخلص من هذه الأعراض المزعجة.

شرب الماء

يُسهم شرب الماء على تليين البراز وتسهيل عملية التبرز، ما يقلل خطر الإصابة بالإمساك، وتحفيز حركة الأمعاء وتنشيطها، وبالتالي علاج غازات البطن المزعجة.

الإقلاع عن التدخين

التدخين من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تراكم الغازات في المعدة، وذلك لأنه يسبب زيادة كمية الهواء التي تبتلعها، بالإضافة إلى، تهيج الجهاز الهضمي بسبب المواد الكيميائية الضارة الموجودة به.

تناول الطعام ببطء

من أبسط الطرق وأكثرها فعالية للتخلص من غازات البطن، حيث يساعد على تقليل ابتلاع الهواء أثناء الطعام، وتحسين عملية الهضم.

التقليل من التوتر

يؤدي التوتر إلى عسر الهضم والانتفاخ وتكون الغازات، لذا عليك ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.

شرب الشاي

شرب شاي الأعشاب مثل شاي النعناع أو البابونج أو الزنجبيل، يُسهم في تخفيف الغازات وعسر الهضم.