الامارات | "شنطة ولانش بوكس".. تفاصيل حزينة حول آخر ما تبقى من ضحايا "معدية أبو غالب" في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنطة ولانش بوكس، هذا ما تبقى من حادث معدية أبو غالب بالجيزة، بهذه الكلمات بدأ شاهد عيان حديثه عن الحادث، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص، وأصيب 13 آخرون، قائلا: "ده اللي فضل من الضحايا لانش بوكس وشنطة كانت راجعة بيهم واحدة من الضحايا بتاخد أكلها فيها".

ونقل موقع " القاهرة 24" عن شاهد العيان أن الحادث وقع صباح اليوم وحاول عدد من الفتيات القفز من الشبابيك الخاصة بالسيارة، لكن هناك لم يستطع القفز وفارق الحياة، مشيراً إلى أن الفتيات كن يسعين على لقمة عيشهم.

وفي سياق آخر، قال أحد شهود العيان عن حادث واقعة سقوط ميكروباص في معدية أبو غالب بالجيزة، إن مشادة كلامية نشبت بين سائق السيارة الميكروباص وآخر، على إثرها ترك السيارة ونزل للتشاجر معه، من دون أن يستخدم مكابح السيارة "الفرامل".

وأضاف شاهد العيان أن السائق ترك السيارة وهي تسير على المعدية ونزل دون أن يعلم أن ما فعله تسبب في كارثة بعد وفاة 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وأشار إلى أنه تم رفع السيارة من التي سقطت بالضحايا من المياه وجار استخراج باقي الجثامين، لافتا إلى أن الضحايا في حالة انهيار ومعاناة.