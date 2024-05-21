نوع من الشاي يقي من مرض السكري ويحسن خصوبة الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - الشاي الأخضر من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، واشتهر منذ القدم بفوائده الصحية المتعددة التي تُفيد الجسم من الداخل والخارج، حسبما ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لـ"الخليج 365".

فوائد تناول الشاي الأخضر لمرض السكري

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول، وخاصةً EGCG، التي تُساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتُقلّل من مقاومة الأنسولين في الجسم، ما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يُساعد الشاي الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم ويزيد من مستويات الكوليسترول الحسن، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يُحسّن وظائف الكلى

يساعد الشاي الأخضر على حماية الكلى من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

يُساعد على إنقاص الوزن

يحفز الشاي الأخضر عملية التمثيل الغذائي ويُساعد على حرق الدهون، ما يسهم في إنقاص الوزن وتحسين صحة الجسم.

فوائد الشاي الأخضر للرجال

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الحيوانات المنوية من التلف وتحسين جودتها وعددها.

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على حماية غدة البروستاتا من الالتهابات والسرطان.

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وتعزيز الوظائف الجنسية.

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