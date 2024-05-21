حزر فزر.. لماذا تكون نوافذ الطائرة صغيرة ودائرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إذا كنت تسافر بالطائرة دائما، ستلاحظ أن نافذة الطائرة صغيرة ودائرية، ووفقا لما كشفه موقع "news18"، فنوافذ الطائرة هي جزء من جسم الطائرة، ويسبب تكبير حجمها تأثر هيكل الطائرة ويصبح أضعف.

والنوافذ الكبيرة أيضا تعيق التدفق السلس للهواء عبر سطح الطائرة، ما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة إذا اصطدم بها جسم غريب، وقد يسبب ذلك ضررا كبيرا، لكن الحجم الصغير يضمن بقاء ضغط مقصورة الطائرة مرتفعا ويحافظ على سلامة الركاب.

وفي الخمسينات كانت نوافذ الطائرة مربعة، ومع تزايد السفر عن طريق الطيران، بدأت الشركات في الطيران على ارتفاعات أعلى لخفض التكاليف.

ولجعل الطائرات تطير على ارتفاعات أعلى، كان لا بد من زيادة الضغط عليها، ونتيجة لذلك، ارتفع فارق الضغط بين داخل الطائرة وخارجها، ما أدى إلى خلق ضغط إضافي وكوارث هائلة نتيجة النوافذ المربعة.

وجعلت هذه الأحداث المأساوية المهندسين يفكرون في تصميم النوافذ بشكل جديد.

كما أن النوافذ الدائرية أكثر مقاومة لفرق الضغط المتكرر بين الجزء الداخلي والخارجي للطائرة.

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