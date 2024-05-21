بعد إصابة أسماء زوجة بشار الأسد بسرطان الدم.. إليك الأعراض وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الرئاسة السورية عن إصابة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بسرطان الدم، موضحة أنه بعد ظهور أعراض تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد، المعروف باسم اللوكيميا.

وفي التقرير التالي يستعرض موقع "الخليج 365" أعراض اللوكيميا وأسباب الإصابة بها وطرق الوقاية منها، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

ويعرف سرطان اللوكيميا بابيضاض الدم (لوكيميا)، وهو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللمفي، وتكون منتشرة بشكل كبير بين الأطفال.

أعراض سرطان الدم

الإصابة بالحمى أو القشعريرة.

الإرهاق والضعف.

العدوى المتكررة.

فقدان الوزن دون سبب.

تضخم الكبد أو الطحال.

سهولة النزيف أو الكدمات.

نزيف الأنف المتكرر.

بالإضافة لظهور أعراض أخرى تتمثل في ما يلي:

ظهور بقع حمراء صغيرة في جلدك.

فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل

وجود ألم في العظم.

أسباب الإصابة بسرطان الدم

يمكن أن يحدث لعدة أسباب تشمل ما يلي:

وجود تغيرات في الحمض النووي.

انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء.

انخفاض خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية السليمة.

هذه لم تكن المرة الأولى لإصابة زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بالسرطان، وسبق أن كشفت رئاسة نظام الأسد في عام 2018 إصابتها بسرطان الثدي، وبعد خوضها رحلة من العلاج انتصرت عليه.

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