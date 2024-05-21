سبب وفاة مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا.. هل يسبب السرطان سكتة قلبية؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني العربي منذ إعلان خبر وفاة طوني صوايا، مصفف شعر أشهر النجمات العرب، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء.

وعانى المصفف اللبناني من مرض السرطان اللعين لفترة طويلة، ولكنه فارق الحياة نتيجة الإصابة بالسكتة القلبية، حسبما ذكره صديقه مصفف الشعر اللبناني والمغني جو رعد عبر منصة X.

وذكر كل من موقعي medicalnewstoday، mayoclinic، علاقة السرطان وأمراض القلب.



يزيد السرطان من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، حيث تعد السكتات القلبية من مضاعفات السرطان وعلاجه.

وكشفت دراسة سابقة أجريت عام 2019 على الأشخاص المصابين بالسرطان في الولايات المتحدة، أنه يفارق أكثر من شخص من بين 10 أشخاص مصابين بالسرطان بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا يكون من الضروري على مرضى السرطان الفحص الدوري عن القلب والأوعية الدموية، وذلك لأن خطر الإصابة بالنوبات القلبية يكون أعلى لديهم.



يشير عدد من الدراسات إلى وجود صلة بين السرطان والنوبات القلبية. تعد أمراض القلب والأوعية الدموية عامل خطر مهم للنوبات القلبية، ويرتبط السرطان بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



أعراض السكتة القلبية

1- الشعور بضغط وضيق وألم قوي في الصدر.

2- الإحساس بالألم في الكتف أو الذراع ويمتد إلى الظهر.



3- الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن.



4- التعرض البارد.



5- الشعور بالإرهاق.



6- الإصابة بحرقة المعدة.

7- شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

8- غثيان البطن.

9- ضيق النفس.

نصائح للوقاية من النوبات القلبية



اتباع نمط حياة صحي، من خلال الحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والسيطرة على الشعور بالقلق والتوتر.

السيطرة على الحالات المرضية الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم الحالة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية من خلال الفحوصات الدورية.



الاهتمام بالأدوية تحت إشراف طبي وتلقيها في المواعيد الموصوفة لتجنب مخاطرها.

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