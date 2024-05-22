8 معلومات عن جزيرة أمهات بالسعودية.. شهدت أسبوع البحر الأحمر للموضة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:



لفتت جزيرة أمهات في البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية الجميع بطبيعتها الخلابة، بعد تنظيم عرض "أسبوع الموضة في البحر الأحمر" بنسخته الأولى، والذي وصفه المنظمون بأنه علامة فارقة للأزياء السعودية ولقطاع السياحة الناشئ الذي يعد عنصرا أساسيًا لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في العالم.

وذكر موقع redseaglobal، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، تفاصيل ومعلومات عن جزيرة أمهات في المملكة العربية السعودية.

وتتميز الجزيرة بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية الصافية، إلى جانب وفرة من الشعب المرجانية المزدهرة، ما يجعلها من أجمل وأفخم الجُزر التي تسحر من يكون بها بالمنظر الخلاب لساحل البحر الأحمر.

بالإضافة إلى الاستمتاع بالرياضات المائية التي توفر مجموعة واسعة من الأنشطة المائية، ومنها ركوب الأمواج والتجديف والإبحار بالمراكب، وصولًا إلى تجربة تناول الطعام في المطاعم العائمة التي تتميز بالمستوى العالمي والاسترخاء، كما تضم الجزيرة رحلات استكشافية في أعماق البحر الذي يضم شعب مرجانية ومناظر خلابة رائعة.



تصميم جزيرة أمهات



1- تضم منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر".



2- يعتمد تصميمها على التشكيلات الطبيعية المذهلة عبر استخدام مواد متنوعة مستوحاة من العناصر الطبيعية للجزيرة البكر في جميع أرجاء المنتجع.



3- تتميز أسطح الفندق التي قام بتصميمها المهندس المعماري الشهير "كينجو كوما"، بأشكالها المنحنية لابتكار مشهد يتناغم مع الأرض المتموجة.



4- تضم منازل عائمة في الطبيعة الخلابة.



5- تتميز المنازل بشكل حلزوني لتوفر بذلك إطلالات بانورامية على البحر الأحمر.



6- تحتضن منتجع "نجومه في محمية ريتز- كارلتون"، الذي صممته شركة "فوستر وشركاه".



7- وتضم مجموعة واسعة من أشهر المطاعم الراقية.

8- يمكن الوصول إلى الفلل العائمة عبر ممر يلتف داخل البحر من حولها، ما يوفر للزوار إطلالات بانورامية فريدة على المياه الفيروزية للبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشاهد لغروب وشروق الشمس في الأفق الأخاذ.

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