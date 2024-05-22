كيف تؤثر مكيفات الهواء على الصحة؟.. تحذير من خطورتها



محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد مكيفات الهواء من الأجهزة الأساسية في المنازل والأماكن المغلقة خلال فصل الصيف، حيث تُساعد على خفض درجات الحرارة وتحسين الشعور بالراحة.

ووفقًا لـ "فيستي. رو"، قالت الدكتورة يلينا مالينيكوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية الروسية، تحذر من الاستخدام غير العقلاني لمكيفات الهواء، لأنه حتى في الصيف يمكن الإصابة بالمرض.

وأشارت إلى أن التبريد وانخفاض حرارة الجسم يساهم في تطور العدوى البكتيرية، التي مصدرها يمكن أن يكون مكيف الهواء أيضا.

وأضافت: "مكيف الهواء هو مصدر لبعض أنواع العدوى. ليس فقط الفيلقية (Legionella)، ولكن أيضا لبعض الفيروسات. كما تلعب الفطريات أيضا دورا سيئا، لأن استنشاق الفطريات، يمكن أن يسبب مشكلات صحية مزعجة جدا".