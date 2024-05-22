بدائل مفيدة للصحة لزيت الزيتون.. متوفرة وأسعارها في المتناول

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد زيت الزيتون من الزيوت الصحية التي تُستخدم في الطهي ولها العديد من الفوائد الصحية، ولكن هناك بعض الزيوت الأخرى

التي قد تكون بدائل جيدة لزيت الزيتون لأسباب مختلفة.

وكشفت إميلي بيرتش خبيرة التغذية الأسترالية، أن بعض الزيوت النباتية غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وتعتبر بديلا مناسبا لزيت الزيتون بفضل طعمها اللذيذ.

ووفق gazeta.ru أشارت الخبيرة، إلى أن زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ويحسن صحة القلب ويخفض خطر حدوث التهابات في الجسم بفضل نشاط مضادات الأكسدة.

ويعتقد بعض الباحثين، أنه للحصول على أقصى فائدة من زيت الزيتون يكفي تناول حوالي 20 جراما منه (5 ملاعق صغيرة) في اليوم، كما أنها غنية أيضا بمضادات الأكسدة والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة.

بالإضافة إلى ذلك، طعمها لطيف وبأسعار في متناول الجميع. مشيرة إلى أن زيت عباد الشمس أفضل للقلي، وزيت السمسم أفضل لتحضير الصلصات والأطباق الآسيوية.

كما كشفت نتائج بعض الدراسات، أن استخدام زيت عباد الشمس يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، كما أن زيت الكانولا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار.