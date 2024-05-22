دراسة تكشف العلاقة بين فيتامين مهم والإصابة بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة حديثة، نشرت في 11 مايو في مجلة Journal of Endocrinological Investigation، أن مرضى الكلى المزمن الذين يعانون من نقص فيتامين د (25 هيدروكسي فيتامين د أو كالسيفيديول) أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتطور مرض الكلى المزمن.



ووفقا لـ"ميديكال إكسبريس"، قاد الدراسة الدكتور يانهونج لين من جامعة الطب الجنوبية في جوانجتشو بالصين، وشملت 9229 مريضا بالغا من 19 مركزا طبيا في الصين.



ووجد الباحثون أن: المرضى الذين لديهم مستويات أقل من 10 نانوجرامات/مل من الكالسيفيديول كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كان لدى هؤلاء المرضى أيضًا انخفاض سنوي أكثر حدة في معدل الترشيح الكبيبي، وهو مقياس لوظائف الكلى.

كان نقص فيتامين د شائعًا بين مرضى الكلى المزمن في المراحل المبكرة.



ويعتقد الباحثون أن مكملات فيتامين د قد تساعد في تحسين النتائج لدى مرضى الكلى المزمن الذين يعانون من نقص فيتامين د، لكنهم بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.

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