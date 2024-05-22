بصيص أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية.. اختبار دم سريع لكشف الجلطات القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:



أحرز العلماء الأمريكيون تقدمًا هائلاً في مجال مكافحة السكتة الدماغية، وذلك من خلال تطوير طريقة جديدة للكشف السريع عن السكتات الدماغية الانسدادية، وهي نوع خطير من السكتات الدماغية ينتج عن انسداد الشرايين الكبيرة في الدماغ، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية لمستشفى "بريجهام" الأمريكي.

تكمن أهمية هذا الاكتشاف في سرعة وسهولة اختبار الدم، مما يسمح بتحديد الجلطات الدموية القاتلة هذه في غضون ساعات قليلة من ظهور الأعراض.

ووقال جوشوا بيرنستوك الباحث في مستشفى "بريجهام"، إنه بفضل ذلك، يمكن للمرضى تلقي العلاج الفوري، مثل "استئصال الخثرة الميكانيكي"، لفتح الشرايين المسدودة وإعادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُنقذ العديد من الأرواح ويُحسّن من فرص التعافي.



كيف تعمل الطريقة الجديدة؟



يعتمد اختبار الدم على تحليل تركيز بروتينين محددين في الدم، وهما GFAP peptide و D-dimer. ترتفع مستويات هذين البروتينين بشكل ملحوظ في حالات السكتة الدماغية الانسدادية، مما يوفر مؤشرًا دقيقًا لوجود الجلطة.



مزايا هذه الطريقة



سرعة الكشف: تُمكّن من تشخيص السكتة الدماغية الانسدادية بدقة خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض،

سهولة الاستخدام: تعتمد على اختبار دم بسيط، مما يجعلها أداة عملية في حالات الطوارئ.

انخفاض التكلفة: تُعدّ بديلاً أكثر تكلفة من طرق التصوير المقطعي وغيرها من الإجراءات التشخيصية الباهظة الثمن.

وأظهرت الدراسات الأولية فعالية عالية لهذه الطريقة، حيث تمكنت من اكتشاف 93% من حالات السكتة الدماغية الانسدادية بدقة.

يُعلق العلماء آمالًا كبيرة على هذا الاكتشاف، معتبرين أنه سيُحدث ثورة في علاج السكتة الدماغية، ويُنقذ العديد من الأرواح ويُحسّن من نوعية حياة المرضى.

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