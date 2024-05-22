هذا ما يحدث للسكر في الدم عند تناول التفاح على الريق.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التفاح من الفواكه اللذيذة والمفيدة التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص في أوقات كثيرة، ومنها على الريق دون معرفة تأثير ذلك على مستويات السكر في الدم.

وبحسب ما ذكره موقع eatingwell، إليك ما يفعله تناول التفاح على الريق في مستويات السكر بالدم.

هل يمكن للتفاح أن يرفع نسبة السكر في الدم؟

التفاح غني بالكربوهيدرات التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مع العلم يمكن أن تساعد حقيقة احتوائه على الألياف في تخفيف هذه الارتفاعات، ولكن ذلك لا يجعلك تتناوله على الريق تحسبًا لأي مخاطر صحية، لذا من الأفضل دمج التفاح مع الدهون والبروتين لتحقيق استقرار وتوازن في نسبة السكر في الدم.

والتفاح من الفواكه ذات القيمة الغذائية المهمة لصحة الجسم ومصدر مغذي، بفضل محتواه من الألياف والفيتامينات.

هل التفاح جيد لمرض السكري من النوع 2؟

يمكن أن يتناسب التفاح تمامًا مع خطة إدارة مرض السكري من النوع الثاني، حيث تعمل الألياف والمواد المغذية الأخرى الموجودة فيه على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

كما تم ربط التفاح بانخفاض معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع 2.