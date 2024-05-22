لن تتوقع ما يحدث لجسمك عند تناول البيض والحليب معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل بعض الأشخاص تناول البيض والحليب معا، خاصة أولئك الذين يرغبون في بناء العضلات، والحفاظ على قوة العظام، لكن السؤال هل هذا المزيج مفيد أم مضر؟

فوائد البيض والحليب

وبحسب موقع Onlymyhealth، فإن البيض والحليب بهما نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتينات والأحماض الأمينية والكالسيوم، وهو أمر ضروري لنمو وتحسين أداء الجسم والدماغ.

قد يعتقد البعض أن تناول البيض مع الحليب مفيد لقوة العضلات.

المخاطر

يبقى الخطر في أن تناول نوعين أطعمة من البروتين في نفس الوقت قد يؤثر على الهضم ويسبب الانتفاخ وعدم الراحة وآلام المعدة والإسهال، لكن لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن تناول الحليب والبيض معا يضر صحتك.

ومع ذلك يجب على الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية البيض أو الحليب تجنب هذا المزيج لمنع الانزعاج أو الحساسية.

أيضا لا يجب تناول البيض النيئ لأنه يزيد خطر إنتاج السالمونيلا، وهي عدوى بكتيرية تسبب الإسهال والحمى وآلام في المعدة، وقد تصل المخاطر إلى التسمم الغذائي.

نصيحة مهمة

إذا كنت تسعى إلى بناء جسم قوي، فمن الأفضل تناول البيض والحليب مطبوخين، ولكن لزيادة الحرص تأكد من وجود فارق ساعة بين تناول نوعين من البروتين.